Минздрав не закупил ни единого аппарата ИВЛ с апреля: всплыли громкие данные

Министерство охраны здоровья не закупило ни одного аппарата ИВЛ, начиная с апреля.
Об этом сообщает Юлия Клименко, депутат партии “Голос” на своей странице в Facebook.
“Об эффективности работы Минздрава и министра Степанова, о которой так любят говорить монобольшевики: с апреля 2020 с короновирусного фонда еще не закуплено НИ одного аппарата ИВЛ, все в процессе. Интересно успеют ли закупить в 2021? Это риторический вопрос …”, – пишет она.
К своей публикации Юлия добавляет ответ на свой запрос по этому поводу.
Из него становится ясно, что все действительно так.
Еще в апреле правительство выделило министерству 100 миллионов гривен на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.
Оказалось, что в министерстве до сих пор “готовят необходимые документы” для закупок. Хотя о намерениях обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ заявляли более трех месяцев назад.
Ответ на запрос
Как писал “источник”, власти Львова приняли решение не вводить дополнительные ограничительные меры после того, как город попал “оранжевую” зону карантина.