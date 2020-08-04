Минздрав не закупил ни единого аппарата ИВЛ с апреля: всплыли громкие данные

Министерство охраны здоровья не закупило ни одного аппарата ИВЛ, начиная с апреля.

Об этом сообщает Юлия Клименко, депутат партии “Голос” на своей странице в Facebook.

“Об эффективности работы Минздрава и министра Степанова, о которой так любят говорить монобольшевики: с апреля 2020 с короновирусного фонда еще не закуплено НИ одного аппарата ИВЛ, все в процессе. Интересно успеют ли закупить в 2021? Это риторический вопрос …”, – пишет она.

К своей публикации Юлия добавляет ответ на свой запрос по этому поводу.

Из него становится ясно, что все действительно так.

Еще в апреле правительство выделило министерству 100 миллионов гривен на закупку необходимого оборудования для украинских больниц, где медики спасают жизни людей во время пандемии COVID-19.

Оказалось, что в министерстве до сих пор “готовят необходимые документы” для закупок. Хотя о намерениях обеспечить больницы 200 аппаратами ИВЛ заявляли более трех месяцев назад.

Ответ на запросФото: Юлия Клименко

Как писал “источник”, власти Львова приняли решение не вводить дополнительные ограничительные меры после того, как город попал “оранжевую” зону карантина.