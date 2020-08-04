На Кирилловку надвигается шторм – что происходит на пляжах

На побережье популярного украинского курорта Кирилловка на Азовском море в Запорожской области, вечером во вторник, 4 августа, надвигается шторм.

Об этом сообщает “РИА Мелитополь”.

В Кирилловку вернулась жара. Изменилось и направление ветра. На смену северному ветру пришел так называемый “восток”, который неизменно вызывает шторм в акватории Азовского моря.

Море ощутимо волнуется, на берег набегают волны, покрытые клочьями пены. Но, пока шторм не разгулялся, отдыхающие с удовольствием купаются и загорают на берегу.

Впрочем, пляжи курортного поселка не выглядят переполненными – большое количество людей наблюдается лишь на центральном пляже.

Как сообщал “источник” в конце июля Кирилловку также накрыл мощный шторм. Пляжи опустели, разгулялась непогода – дождь и порывы ветра около 12 м/с.

Однако это имело хорошие последствия. После шторма на пляжах Кирилловки почти не осталось медуз, которые портят отдых курортникам в этом году.