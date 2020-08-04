В порту Бейрута прогремел мощный взрыв: появились жуткие фото и видео

Во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута (столица Ливана) прогремел сильный взрыв.

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях и в YouTube.

По данным очевидцев, перед взрывом услышали сильный хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, а в небо поднялся столб красного дыма.

В ближайших домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра, взрывной волной выбило стекла.

В сети опубликовали видео с места инцидента.





















Как ранее сообщал “источник”, 3 августа во Львове на химзаводе прогремел мощный взрыв. Взрывная волна выбила окна в здании, пострадавших нет. На заводе говорят, взорвался холодильник в цехе воздуходеления. Угрозы для людей нет, уверяют спасатели. Потому что с опасными химикатами предприятие вроде бы не работало.