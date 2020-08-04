Миру грозит катастрофа поколений из-за Covid-19

Мир может столкнулся с “катастрофой поколений” из-за закрытия школ во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша.

“Как можно безопаснее возвращения учеников в школы и учебных заведения должно стать главным приоритетом, когда передачу коронавируса смогут контролировать”, – заявил он.

Гутерриш сказал, что в середине июля школы были закрыты в более чем 160 странах, это коснулось более 1 миллиарда учащихся.

“Перед пандемией мы уже столкнулись с кризисом в обучении. Теперь мы сталкиваемся с катастрофой поколений, которая может погубить неописуемый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усилить укоренившееся неравенство”, – отметил Генеральный секретарь ООН.

Согласно с данными The Lancet Child & Adolescent Health, вернуться детям к обучению помогут такие стратегии:

увеличение тестирования,

эффективное отслеживание контактов людей с положительным результатом на Covid-19,

эффективное отслеживание контактов людей с положительным результатом на Covid-19, изоляция больных.

Исследователи в Британии обнаружили, что школы могут безопасно открываться при условии качественного отслеживания контактов.

Как сообщал “источник”, в Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни Covid-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.