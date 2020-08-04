Премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста, и их свадебные фото – сплошная романтика

В мировой политике есть место для романтики, и свадьба 34-летней Санны Марин – прямое тому подтверждение. Глава финского парламента вышла замуж за футболиста Маркуса Райкконена в Кесяранте – официальной резиденции премьер-министров Финляндии в Хельсинки.

Фото: instagram.com/sannamarin

Марин и Райкконен начали встречаться 16 лет назад, а 2 года назад у них родилась дочь Эмма Амалия Марин.

“Вчера мы сказали друг другу “да”, – написала политик в Instagram, опубликовав романтичные фото своей свадьбы. – Я счастлива и благодарна за то, что могу разделить свою жизнью с человеком, которого люблю. Мы многое видели и пережили вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга во время шторма. Мы были вместе в юности, взрослели и выросли для нашей любимой дочери. Спасибо за то, что ты на моей стороне”.

Фото: instagram.com/sannamarin

Фото: instagram.com/sannamarin

Санна Марин известна как самый молодой лидер страны. С 2015 года она была депутатом финского парламента, в декабре 2019 года взяла на себя руководство коалиционным правительством, состоящим из пяти различных партий, во главе которых стоят женщины.