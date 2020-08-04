Экс-участника российского реалити-шоу “Дом-2” “занесло” на сепаратистский телеканал “ЛНР”

Ведущим программы “Кстати” на сепаратистском телеканале “Луганск 24” стал некий Артур Пересыпкин – экс-участник скандального российского реалити-шоу “Дом 2”.

Данный факт активно обсуждается в социальных сетях, сообщает источник “Донбасский кейс” в телеграмм.

По информации источника, Артур Пересыпкин является гражданином России и постоянно проживает в ее столице.

На фан-сайте телепроекта “Дом-2” легко отыскать страницу с биографией Артура Пересыпкина. Там также указано, что мужчина из Москвы. На проекте он находился всего 17 дней – со 2 ноября по 19 ноября 2013 года. Выгнали Артура Пересыпкина с телестройки за драку с другим участником проекта.

“Также сообщается, что раньше нынешняя звезда ЛНР-ТВ работал технологом-колористом и занимался автобизнесом. Наибольшее возмущение вызывает тот факт, что у Артура Пересыпкина якобы имеется несколько судимостей в РФ по «тяжелым» статьям”, – сообщает источник “Донбасский кейс”. Впрочем, подтверждения этой информации пока не нашлось.

Что делал Артур Пересыпкин после участия в реалити-шоу и каким ветром его занесло на сепаратистский телеканал “ЛНР” остается только догадываться.