Лицо выглядит агрессивным: Ольга Сумская рассказала о неудачных бьюти-экспериментах

Ольга Сумская обладает эффектной внешностью, и даже в свои 53 сохраняет моложавый вид. Актриса предпочитает пользоваться натуральными рецептами красоты, но однажды решила прибегнуть в омолаживающим процедурам.

В интервью Ivona артистка призналась, что после 40-ка решилась на уколы красоты, чтобы избавиться от морщин. Результатом звезда осталась недовольна, так как заметила, что у нее изменилось выражение лица. После этого Сумская приняла решение больше не прибегать к подобным косметологическим процедурам.

Фото: instagram.com/olgasumska

“После 40-ка решила попробовать уколы красоты, но эффект мне не понравился: передние уголки бровей падают, а боковые взлетают, лицо сразу выглядит более агрессивным. Такая женщина-коршун смотрит на тебя в зеркале. Ужасно! Хочется оставаться собой, а получается, что убирая мелкие морщины, выражение лица меняется абсолютно. Поэтому отказалась от уколов”, – поделилась актриса.

Сейчас артистка предпочитает заботиться о своей красоте и коже по-другому. “Использую щадящие методы: массаж, маски, обертывания, патчи”, – призналась 53-летняя звезда.