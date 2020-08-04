Лицо выглядит агрессивным: Ольга Сумская рассказала о неудачных бьюти-экспериментах

Ольга Сумская обладает эффектной внешностью, и даже в свои 53 сохраняет моложавый вид. Актриса предпочитает пользоваться натуральными рецептами красоты, но однажды решила прибегнуть в омолаживающим процедурам.
В интервью Ivona артистка призналась, что после 40-ка решилась на уколы красоты, чтобы избавиться от морщин. Результатом звезда осталась недовольна, так как заметила, что у нее изменилось выражение лица. После этого Сумская приняла решение больше не прибегать к подобным косметологическим процедурам.
“После 40-ка решила попробовать уколы красоты, но эффект мне не понравился: передние уголки бровей падают, а боковые взлетают, лицо сразу выглядит более агрессивным. Такая женщина-коршун смотрит на тебя в зеркале. Ужасно! Хочется оставаться собой, а получается, что убирая мелкие морщины, выражение лица меняется абсолютно. Поэтому отказалась от уколов”, – поделилась актриса.
Сейчас артистка предпочитает заботиться о своей красоте и коже по-другому. “Использую щадящие методы: массаж, маски, обертывания, патчи”, – призналась 53-летняя звезда.
- Ранее Ольга Сумская поделилась снимками, на которых поклонники разглядели, что с лица 53-летней артистки исчезла родинка, которая за годы карьеры стала уже неотъемлемой частью ее образа. Позже артистка объяснила, зачем избавилась от своей “изюминки”.
- А также поделилась архивными снимками времен, когда она только начинала сниматься в кино. 53-летняя актриса вспомнила, как ссорилась с гримерами и режиссерами из-за своих густых бровей.