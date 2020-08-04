На Луганщине в рейсовом автобусе выявили бывшего сотрудника исправительной колонии так называемой «ЛНР»

Сегодня, 4 августа, во время несения службы на одном из блокпостов региона, при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса полицейские обнаружили 36-летнего жителя г. Сорокино (бывший. Краснодон), который по базам данных значится как лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает полиция в Луганской области.

Как рассказал полицейским мужчина, он в 2014 году поступил на работу в исправительной колонии г. Суходольск так называемого «МВД ЛНР», где занимался техническим обеспечением. За свою работу получал зарплату в размере 10 000 российских рублей. В 2015 году из-за маленькой зарплаты молодой уволился.

Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.