Почему Александр Пономарев не общается с бывшими женами: одна с ним не говорит, другая – удаляет из друзей

46-летний певец Александр Пономарев не поддерживает отношения с бывшими женами и не празднует дни рождения с родным сыном-тезкой.

Как признался артист в студии утреннего шоу “Ранок з Україною” на телеканале “Україна”, со второй супругой, Викторией Мартынюк, он не общается вовсе, а первая, продюсер Алена Мозговая, время от времени удаляет его из “друзей” в Facebook.

Александр Пономарев с дочерью и сыномФото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

О личной жизни ведущая утреннего шоу заговорила с Пономаревым вскоре после того, как поинтересовалась его планами относительно 47-го дня рождения. На вопрос, поздравляют ли певца бывшие жены, Пономарев ответил прямо – сегодня он не поддерживает отношения ни с одной из них. “Если честно, я старался поддерживать, но они не очень хотят этого”, – отметил он.

В браке с первой супругой, Аленой Мозговой, певец прожил 10 лет. За это время у них родилась дочь Евгения. Уже в 2006 году артист женился во второй раз на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра. В 2011-м супруги разошлись, после чего никак и нигде не пересекаются.

“С Викторией я не общаюсь вообще. А с Леной мы общаемся, но иногда она меня удаляет из друзей на Facebook. Затем добавляет, – пожал плечами Пономарев. – Я спокойно к этому отношусь. Это женщины, с которыми я жил, которые являются мамами моих детей. Я их уважаю”.

Александр Пономарев с дочерьюФото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

При этом певец поддерживает отношения с детьми, что правда, не праздновал с ними свои дни рождения уже несколько лет. Дочь Евгения живет и работает в Португалии, а с сыном Александром Пономарев проводит лишь один месяц в год. “Мне его дают на месяц за год, когда есть отпуск, и это не попадает на мой день рождения”, – уточнил он.

Александр Пономарев с сыномФото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Что же касается личной жизни после развода со второй супругой, артист называет эту тему закрытой: “Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую […] Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно”.