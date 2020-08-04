Обіцянка-цяцянка: в ОРЛО шахтерам выдали всего 3% задолженности по зарплате за апрель

Вчера, 3 августа, работникам угольных предприятий на временно неподконтрольной территории Луганщины выплатили всего 3% заработной платы за апрель.

Об этом сообщает источник “Донбасский кейс” в телеграмм-канале.

Как видно, НВФ не выполняют свои обещания, ведь после ряда протестов на шахтах, горнякам клятвенно обещали погасить апрельскую задолженность по заработной плате до конца июля.

“На фоне этого обмана можно выделить две тенденции: по всем официальным каналам и СМИ идет массированная информация о том, как благотворно повлияла на угольную отрасль ЛНР так называемая реорганизация. Вторая – не подтвержденная официально информация об отставке министра топлива, угля и энергетики Павла Мальгина. Именно он в процессе переговоров с бастующими шахтерами давал обещания и подписывал документы о ликвидации задолженностей”, – сказано в сообщении источника.

Такая же ситуация сложилась и на других предприятиях, “национализированных” незаконными вооруженными формированиями. К примеру, 1 августа работники Алчевского металлургического завода получили только 18% заработной платы за май. По данным источника “Луганский инсайд”, такие выплаты на предприятии делают каждую неделю.

Также источник сообщает, что рупоры НВФ вообще замалчивают тему задолженности работникам предприятий.

“Что касается долгов на угольных предприятиях, то данная тема табуирована. Шахтеры бывшего ГУП «Центруголь» обращаются в Генеральную прокуратуру (и суд) по поводу выплат долгов, однако результата нет. Возьмем конкретный случай — шахтер обратился в прокуратуру по поводу выплаты долгов с августа 2019 по февраль 2020 года, которая направила в адрес «Центругля» (председателю ликвидационной комиссии Жилинскому) документ прокурорского реагирования 23 июня. На исполнение его дается 30 дней. По итогу решение прокуратуры выполнено не было”, – заявил источник.