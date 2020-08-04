В России полет на дельтаплане обернулся страшной трагедией – погибли люди

В России полет на дельтаплане закончился гибелью двоих людей.
Об этом сообщает Telegram-канал “Life shot”.
Трагедия случилась в районе 97-го километра Минского шоссе в Подмосковье.
Причиной пока что называют жесткую посадку мотодельтаплана.
Погибшему пилоту Вячеславу К. было 36 лет. Вместе с ним во время смертельной аварии в кабине находился работник аэродрома.
Известно, что рухнувший мотодельтаплан принадлежал областной спасательной службе.
Как писал “источник”, в сети показали момент столкновения двух легковых автомобилей под Киевом, в результате которого погиб один человек.