Джамала дала 6 советов родителям для комфортного перелета с маленькими детьми

Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями отдохнула в Турции. В поездку семья решила не брать нянь и бабушек, а со всеми хлопотами справиться самостоятельно. Вернувшись из путешествия артистка поделилась собственным опытом перелета с маленькими детьми, а также дала несколько полезных советов молодым родителям.

Свои лайфхаки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Певица рассказала, как сделать поездку максимально комфортной и назвала перечень вещей, необходимых в дороге.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

1. Чемоданов желательно брать столько, сколько взрослых людей! Всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети – это развод. Наблюдала, что в итоге это лишний груз для взрослых.

2. Раз уже заговорили о чемоданах. Вещей нужно брать ровно столько, сколько вы бы хотели взять, но потом оставьте ровно половину.

3. Коляска. Обязательно должна легко разбираться – локтем, ногой – одним нажатием.

4. В ручную кладь я беру рюкзак. А в нем – все самое необходимое. Ведь в дороге может произойти все что угодно – задержка рейса, ваш самолет может остановиться в пустыне… Ладно, с пустыней переборщила. Но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка, памперсы с запасом.

5. Легкий перекус – печеньки, яблоки, бананы.

6. Закачать побольше мультиков! Обязательно!

Фото: instagram.com/jamalajaaa