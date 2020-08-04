Сразу в двух регионах Украины пронеслись песчаные бури – разгул стихии сняли на видео

В Закарпатской и Черкасской областях наблюдали “мини-торнадо” – бури из пыли и песка.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал “Йад”.

Как видно на кадрах, воронка вращалась с большой скоростью, затягивая пыль, песок и даже мелкий мусор.

“Украинские мини-торнадо. В Мукачево Закарпатской области и Смеле Черкасской области засняли песчаные бури из пыли и песка. Местные говорят, что в последнее время подобные явления для них уже не редкость“, – подписал видео автор публикации.

Как сообщал “источник”, 4 июля, в Черкасской области в селе Васютинцы местные жители наблюдали редкое природное явление – смерч типа landspout. Смерчи Landspouts представляют собой тип торнадо, который образуется на стадии роста в кучевом облаке.