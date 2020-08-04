Лед растаял: члены королевской семьи трогательно поздравили Меган Маркл с днем рождения

4 августа Меган Маркл празднует 39 день рождения. Вопреки слухам о том, что ее отношения с членами королевской семьи окончательно испортятся после выхода биографической книги “В поисках свободы”, родные принца Гарри тепло поздравили именинницу в социальных сетях.

“Желаем герцогине Сассекской очень счастливого дня рождения”, – говорится в поздравлении принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram и Twitter. В качестве “открытки” пара выбрала портрет улыбчивой Меган, держащей за руку маленькую девочку.

“Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения!” – говорится в социальных сетях королевы. На выбранном фото Елизавета II и Меган Маркл запечатлены во время их совместного визита в Честер в 2018 году.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Поздравления последовали за сообщениями о натянутых отношениях между Гарри, Меган и королевской семьей после “Мегзита”. Авторы книги “В поисках свободы” утверждают, что на праздновании Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в марте 2020 года принц Уильям и Кейт, оскорбленные решением пары уйти из семьи, не разговаривали с Меган и Гарри, хотя сидели на соседних рядах.