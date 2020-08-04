Гайдай пообещал в ближайшее время обнародовать план по выводу Лисичанска из кризиса

Сегодня, 4 августа, в Лисичанске председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай представил руководителям структурных подразделений городского совета, коммунальных предприятий, силовых структур, общественности, журналистам руководителя военно-гражданской администрации города.

Им стал Александр Заика. Он имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

«В Лисичанске сложился политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный », – отметил Сергей Гайдай.

Он напомнил, что 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании военно-гражданской администрации города Лисичанск Луганской области.

Распоряжением председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации № 270-к от 3 августа 2020 назначен на период командировки Заика Александр Сергеевич на должность руководителя военно-гражданской администрации города Лисичанск.

«Все знают об огромных проблемах в Лисичанске. Насколько это возможно, областная власть помогала городу, однако политический кризис углубился. В частности, от проблем с отсутствием воды люди страдают почти каждый день. Впереди очень ответственная работа, но, уверен, руководитель военно-гражданской администрации города справится с задачей », – акцентировал глава Луганщины.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации.

Первые задачи – налаживание надежного водоснабжения и привлечение инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем запланировано восстановление моста и дороги, которая идет от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.

«Буду исправлять ситуацию в городе. Приложу к этому максимум усилий. Изменения к лучшему вы увидите в кратчайшие сроки », – заверил Александр Заика, обращаясь к присутствующим.