Девушка, совершившая самосожжение в Запорожье, оставила странное послание накануне смерти

Девушка, тело которой обнаружили во вторник, 4 августа, в сквере за городским цирком в Запорожье, совершила самосожжение.

Об этом сообщает “Первый Запорожский” со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители заявили, что инцидент произошел рано утром. Около 04:00 утра в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что во дворе у римо-католического храма по улице Заводской девушка облила себя горючим веществом и подожгла.

Вскоре выяснилось, что погибшая на своей странице в одной из социальных сетей накануне смерти оставила странное послание.

Кроме того, ране она опубликовала картинку горящей в огне пары и свечи, говорящей о скорби.

Напомним, что утром 24 июля, в Деснянском районе Киева, вспыхнул сильный пожар, в котором погибла женщина.

Также “источник” сообщал, что в воскресенье, 2 августа, в Харькове автомобиль на высокой скорости сбил девушку на пешеходном переходе.