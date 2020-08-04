В оккупированном Крыму побережье “атакуют” огромные медузы: появились пугающие фото

Азовское море продолжают атаковать медузы. Но впечатление, что они становятся все больше и больше.
Пугающие фото опубликовали на Twitter-странице “RoksolanaToday&Крым25%”.
На снимках видны огромные медузы. Одну из них человек держит в руке, поэтому можно оценить ее размеры.
На другом же фото стая таких же огромных медуз лежит на песке у воды.
Сообщается, что такие медузы заметили возле Керчи.
Как писал “источник”, украинцы продолжают делиться своими впечатлениями от отдыха на Азовском море. Как и прежде, люди жалуются на большое количество медуз, которые издают ужасный запах, когда попадают на берег.