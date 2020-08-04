В оккупированном Крыму побережье “атакуют” огромные медузы: появились пугающие фото

Азовское море продолжают атаковать медузы. Но впечатление, что они становятся все больше и больше.

Пугающие фото опубликовали на Twitter-странице “RoksolanaToday&Крым25%”.

На снимках видны огромные медузы. Одну из них человек держит в руке, поэтому можно оценить ее размеры.

На другом же фото стая таких же огромных медуз лежит на песке у воды.

Сообщается, что такие медузы заметили возле Керчи.

Фото: Twitter, “RoksolanaToday&Крым25%”

Фото: Twitter, “RoksolanaToday&Крым25%”

Как писал “источник”, украинцы продолжают делиться своими впечатлениями от отдыха на Азовском море. Как и прежде, люди жалуются на большое количество медуз, которые издают ужасный запах, когда попадают на берег.