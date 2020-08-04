Видео с “самыми ленивыми в мире” волками стало вирусным – они даже воют лежа

Видео с невероятно милыми и ленивыми волками появилось в сети. Оно быстро захватило внимание многих пользователей.

Об этом пишет “boredpanda“.

Людей удивило, что оказывается волки тоже умеют лениться. Алава и Зефир – эти волки живут в Центре охраны волков в Южном Салеме, штат Нью-Йорк.

Они не любят бегать и выть на Луну стоя, эта парочка делает все лежа – даже воет.

К тому же и воют они не на Луну, а только, когда услышат вдалеке вой других волков, тогда это парочка тоже начинает “петь” свои ленивые песни.

К сожалению, такие мексиканские серые волки и красные волки, которых много в Центре охраны волков, находятся под угрозой исчезновения.

“Когда-то волки обитали в большей части Северной Америки, жизненно важной частью многих разнообразных экосистем. Но к середине 20-го века благодаря крупномасштабной финансируемой правительством программе уничтожения, волки были изгнаны из нижних 48 штатов, за исключением глубоких лесов Миннесоты. В 1970-х годах, когда был принят Закон об исчезающих видах (ESA), серые волки по всех 48 нижних штатах были добавлены в список исчезающих”, – рассказала сотрудница Центра охраны волков Мэгги Хауэлл.





Как писал “источник”, в сети появилось фото собаки, которая похожа на бодибилдера. Животное на снимке отвернулось от камеры и получилось так, как будто собака является спортсменом и готова сделать пару упражнений с тяжелым весом.