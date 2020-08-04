У Зеленского подвели итог первой недели перемирия на Донбассе

Вчера, 3 августа, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подвела итоги первой недели перемирия на Донбассе. Она заверила, что за все время с украинской стороны никто не погиб и это положительный результат.

Мендель заверила, что все давно хотят идеального перемирия, но быстро оно не наступит. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на ее “Фейсбук”.

Мендель подчеркнула, что провокации на Донбассе продолжаются и украинская армия показала себя мудрой, когда не стала на них отвечать. По ее словам, провокации в подобных конфликтах могут длиться месяц или два, но все это делается для того, чтобы сорвать договоренности. При этом она пояснила, что украинская армия готова дать отпор в случае усиления провокаций.