Бояться потерять: Лукашенко сделал громкое заявление об отношениях с Россией

Россия боится потерять Беларусь, так как у нее не осталось настоящих близких союзников.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к нации, пишет “Дождь”.

Лукашенко обратил внимание на то, что в 2020 году обострились конфликты по всему миру, а Беларусь остается “единственным спокойным звеном” на геополитическом разломе в центре Евразии.

“Трясет всю планету – она постепенно, но уверенно скатывается в пропасть. США вступили в период протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном. В Северной Африке сохраняются пылающие очаги нестабильности. Нагнетаются страсти вокруг Ирана, Венесуэлы, КНДР. На постсоветском пространстве не все гладко”, – заявил Лукашенко.

По словам президента, из-за этого к Беларуси проявляют интерес и страны Запада, и Китай. Россия же боится потерять Беларусь, так как у нее не осталось по-настоящему близких союзников.

“Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политик”, – сказал президент.

Как писал “источник”, во время послания к народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко буквально истекал потом, на что обратили внимание в сети.