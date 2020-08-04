Дружба с Россией, новые отряды боевиков и коронавирус: главные тезисы послания Лукашенко к народу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Местное агентство БЕЛТА опубликовало главные тезисы выступления белорусского лидера.

Об отношениях с Россией

Лукашенко считает, что в данный момент его страна находится на геополитическом разломе и является единственным спокойным звеном в центре Евразии.

“Поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику“, – сказал он.

Президент Беларуси добавил, что Россия всегда будет ближайшим союзником его государства, хотя и “поменяла братские отношения на партнерские”.

“Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов”, – сказал Лукашенко.

О коронавирусе

По словам белорусского лидера, пандемия обнажила все системные проблемы.

“Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете”, – считает он.

Глава государства отметил, что Беларусь на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры.

“Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно”, – подчеркнул он.

О боевиках в Беларуси

Не упустил Лукашенко и тему с недавним задержанием боевиков ЧВК “Вагнера” в Минске. По словам главы государства, недавно на юг страны перебросили еще один отряд боевиков.

“Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим”, – предупредил Александр Лукашенко.

Также он признался, что не верит в версию о том, что боевики использовали Беларусь как транзитную страну.

“Зачем лететь в Стамбул или какую-то африканскую страну через Беларусь? Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул – и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья”, – призвал он.

О предстоящих выборах

По словам Лукашенко, все те, кто хотят другого президента, должны идти на избирательный участок, а не на митинги.

“Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избирательных комиссий испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать – государство вас защитит. Мы найдем управу на этих экстремистов”, – подчеркнул он.

Напомним, что во время послания к народу и парламенту Лукашенко стало плохо, на что обратили внимание в сети.