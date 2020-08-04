Три амбулатории на Луганщине получили новые служебные автомобили

Это – Кременская городская врачебная амбулатория общей практики – семейной медицины № 3 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Кременского районного совета», Валуйская сельская врачебная амбулатория общей практики – семейной медицины и Широковская сельская врачебная амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганского районного совета ».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Автомобили комфортные и надежные. Ими будет удобно передвигаться по отремонтированным в рамках реализации инициативы Президента Украины «Национальный проект« Большая стройка »дорогам», – отметил председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации СергийГайдай, вручая ключи врачам. – Машины облегчат ежедневную работу наших медиков, помогут своевременно оказывать помощь человеку, который в этом нуждается ».

Глава области отметил, что автомобили приобретены именно за счет граждан Украины – добросовестных налогоплательщиков.

«Спасибо за помощь. Наш район очень большой, расстояние между селами немалое, поэтому такие машины будут предоставлять возможность быстро передвигаться по местности и прибывать как можно скорее к пациентам », – сказала главный врач КНП« Центр первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганского районного совета »Светлана Семененко.

Слова благодарности высказал и главный врач КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Кременского районного совета» Владимир Андрейчук.

Следует отметить, что в рамках выполнения приказа Министерства развития громад и территорий от 27 декабря 2019 № 338 было выделено 1, 5 млн гривен на приобретение трех автомобилей – для двух амбулаторий в рамках дооснащения и для одной новой амбулатории.

Дооснащено автомобилями Кременскую городскую врачебную амбулаторию общей практики – семейной медицины № 3, которая была отремонтирована на средства местного бюджета (потрачено около 2,0 млн гривен), а также Валуйскую сельскую врачебную амбулаторию общей практики – семейной медицины, отремонтированную и оборудованную за счет Правительства Венгрии (потрачено около 20 0 тыс. евро).

Третий автомобиль приобретен для новой Широковской сельской врачебной амбулатории, где активно ведутся строительные работы.

В целом в рамках внедрения реформы системы оказания первичной медицинской помощи в течение трех лет Луганской области было распределено финансирование в сумме 131 175 200 гривен из государственного бюджета: на строительство 18 амбулаторий, приобретение 27 служебных автомобилей для медицинских работников на селе и 83 комплектов оборудования для телемедицины.

В настоящее время уже 8 амбулаторий введено в эксплуатацию, а в 10 ведутся строительные роботи. Закуплено все 83 комплекта телемедицинского оборудования.

Уже обслуживают потребности сельского населения 24 новых полноприводных автомобиля для медицинских работников (из них 17 для новых амбулаторий, 7 – для дооснащения отремонтированных).