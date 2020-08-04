“Центр управления полетом”: Кличко показал, как умные технологии помогают ему в управлении столицей – фото, видео

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео о том, как “умные” технологии помогают ему в управлении столицей. В частности, он продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

“Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем”, — отметил Виталий Кличко.

“Центр управления полетом — можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии “15-51″. Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе”, — поделился Виталий Кличко.

По его словам, каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. И можно онлайн отслеживать, где сейчас эта техника находится и какую задачу выполняет.

Также к системе подключены почти 10,000 камер видеонаблюдения, установленные в рамках проекта “Безопасная столица”. С их помощью, подчеркнул Виталий Кличко, уже удалось раскрыть немало преступлений в городе.