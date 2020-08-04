В Минветеранов прокомментировали задержание на взятке специалиста отдела в Луганской области

Напомним, сегодня, 4 августа, Службой безопасности Украины был обнародован факт причастности главного специалиста Министерства по делам ветеранов в Луганской области к получению взятки. По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего ВСУ, который был ранен во время боевых действий.

В Минветеранов дали официальный комментарий по этому поводу.

“Напоминаем, основной принцип работы Министерства по делам ветеранов – прозрачность и открытость. Исходя из этого информируем, что в ноябре прошлого года в Минветеранов, относительно указанного работника, поступил «сигнал» от общественности относительно его возможной причастности к коррупционной деятельности. Реагируя на полученную информацию, именно Министерством по делам ветеранов было направлено письмо в Национальную полицию Украины с просьбой провести проверку деятельности представителя Луганского терротдела на возможность его причастности к коррупционным правонарушениям”, – сказано в сообщении пресс-службы министерства.

По результатам проведенных Национальной полицией, Службой безопасности Украины, под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области следственных мероприятий, зафиксирован факт возможной причастности главного специалиста Минветеранов в Луганской области к получению взятки.

В министерстве также напоминают, что в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, в Украине действует презумпция невиновности. В связи с этим, любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

По данному факту следственные действия продолжаются.