Кейтлин Дженнер заступилась за Канье Уэста после срыва и спорных президентских планов

70-летняя Кейтлин Дженнер (отец-трансгендер Кендалл и Кайли Дженнер, единокровных сестер Ким Кардашьян) защитила Канье Уэста, который переживает обострение биполярного расстройства и баллотируется на пост президента США.

Кейтлин Дженнер с дочерью КендаллФото: Getty Images

“Я пошутила о том, что стану вице-президентом, когда он объявил об этом. Но на самом деле я надеюсь на лучшее для него. Он действительно хороший парень, – сказала Дженнер в интервью Good Morning Britain. – Он добрый и любящий человек, и на был ко мне очень добр, остро переживая все, через что я проходила за последние пять лет. Он был таким хорошим другом”.

Кейтлин Дженнер (в прошлом – Брюс) совершила гендерный переход в 2015 году, и Канье был одним из тех, кто публично ее поддержал.

“Он хороший человек. У него большое сердце, – поделилась она. – Сейчас он столкнулся с определенными проблемами, но он замечательный”.