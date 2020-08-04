Украину накроет “тропическая” жара, но с грозами: синоптик дала прогноз

В среду, 5 августа, в Украине ожидается жаркая погода.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она пишет, что ожидаемая температура в среду – +27 +32 градуса. Погода в основном будет солнечной и ясной, но не на всей территории Украины.
К западной части Украины придет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди. Но снова же не везде. В Тернопольской области и Хмельницкой – без существенных осадков.
Ночью осадки и грозы будут более интенсивными, днем эти дожди ослабеют, но вероятность останется.
Синоптик пишет, что там, где будут идти дожди, температура воздуха будет ниже, + 22 + 26 градусов.
В Киеве же 5 августа будет солнечно и жарко, температура около 30 градусов.
Атмосферный фронт над Закарпатьем
Как писал “источник”, последний месяц лета в Украине будет умеренно теплым, однако жары уже ожидать не стоит.