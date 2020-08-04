Представили нового главу ВГА Лисичанска

Военно-гражданскую администрацию города Лисичанск возглавил Александр Заика.

Об этом сообщает ТРК “Донбасс онлайн“.

В открытом доступе есть электронные декларации мужчины за 2015-2019 годы. Указано, что он занимает должность прокурора прокуратуры Донецкой области (в первой декларации это должность прокурора прокуратуры Центрально-Городского района. Макеевки). Однако, кроме заработной платы по основному месту работы, за все эти годы задекларированы поступления от воинских частей. В декларации за 2019 это 36 отдельная бригада морской пехоты.

Фото: ТРК Донбасс онлайн

Александр Заика женат, жена Юлия Григор владеет квартирой в Мариуполе. В собственности мужчины автомобиль Ниссан стоимостью 108 000 гривен.