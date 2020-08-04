В Лисичанске патрульные оказали домедицинскую помощь мальчику, который упал с велосипеда

Вчера, около 18 часов, на улице Менделеева в Лисичанске, патрульные заметили двух юных велосипедистов посреди проезжей части. Остановившись и расспросив у детей что случилось, один из мальчиков рассказал, что у него на велосипеде вышел из строя руль, он упал и по его мнению, сломал себе руку.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Патрульные сразу осмотрели руку и оказали ребенку домедицинскую помощь – наложили шину и надежно зафиксировали руку в неподвижном состоянии.

“Чтобы не терять времени, инспекторы посадили мальчика в служебный автомобиль и отвезли в больницу. По дороге инспекторы уведомили его родителей о случившемся , объяснив все подробности. В больнице медики оказали мальчику всю необходимую помощь”, – сказано в сообщении.