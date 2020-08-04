Лукашенко поймали на странном поведении во время послания к народу – видео встревожило сеть

Во время послания к народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко буквально истекал потом, на что обратили внимание в сети.

Кадры с послания опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

Журналисты уверены, что такое состояние главы государства может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

“Во время послания народу и парламенту он истекает потом, ему жарко. Режиссеры трансляции даже не успевают переключать камеры во время того, как он вытирает пот со лба. Хотя в зале не жарко”, – говорится в подписи к видео.

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