В Киеве больше 100 новых случаев коронавируса – за сутки умерли три человека

По состоянию на сегодня, 4 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось, за минувшие сутки, еще на 108 человек. К сожалению, трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

– 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет

– 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет

– 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

Заболели в том числе и четверо медработников.

Также сообщается, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21. В Днепровском – 18.

В Печерском и Святошинском районе – по 13 случаев.

Как писал “источник”, Организация Объединенных Наций предупредила о “катастрофе поколений” из-за воздействия пандемии коронавируса на образование.