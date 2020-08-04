В Киеве больше 100 новых случаев коронавируса – за сутки умерли три человека

По состоянию на сегодня, 4 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось, за минувшие сутки, еще на 108 человек. К сожалению, трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
– 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет
– 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет
– 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.
Заболели в том числе и четверо медработников.
Также сообщается, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21. В Днепровском – 18.
В Печерском и Святошинском районе – по 13 случаев.
Как писал “источник”, Организация Объединенных Наций предупредила о “катастрофе поколений” из-за воздействия пандемии коронавируса на образование.