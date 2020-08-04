Археологи нашли место средневековой битвы – там осталось множество стрел

Сотни наконечников стрел и арбалетных стрел из главного сражения 14-го века с королем Казимиром Великим были найдены в лесу в Саноке.

Об этом сообщает издание The first News.

Археологи из Белой Горы говорят, что, по их мнению, они нашли поле битвы Казимира Великого в Красной Руси (ныне часть юго-восточной Польши и Украины).

Невероятное открытие произошло после того, как археологи, заинтересованные тем, почему так много нелегальных охотников за сокровищами стекались к вершине Слонских гор и части района Санока Вуйтоство, решили провести расследование.

Уже известный как место средневекового поселения, в последний раз он был официально исследован 50 лет назад. Д-р Петр Котович из Исторического музея Санок сказал:

“Мы решили использовать тот же метод исследования и пригласили представителей Историко-исследовательской ассоциации Галисии для работы с нами. Результаты исследования превзошли наши самые смелые ожидания. В течение нескольких сезонов в районе укрепленного поселения мы обнаружили более 200 наконечников стрел и болтов”.

Фото: thefirstnews.com

До сих пор неясно, кто с кем сражался и почему, но археологи считают, что эти объекты могут быть признаком битвы 14-го века между польскими и русинскими силами. Согласно летописям, в 1340 году Казимир Великий с армией в 20 000 человек завоевал несколько укрепленных поселений в этом районе.

Котович убежден, что последние находки в Саноке могут быть связаны с этой конкретной военной кампанией.

Хотя на этом месте, как было известно, было средневековое поселение, в последний раз оно было официально исследовано 50 лет назад. На этот раз археологи обнаружили остатки оружия.

Фото: thefirstnews.com

Вскоре после этого, между 1340 и 1344 годами, Красная Рутения была постоянно включена в состав Польши после смерти князя Болеслава – Ежи II.

Д-р Котович сказал: “Кажется, что обнаруженные нами пещеры и болты являются свидетельством боев между русинами и поляками. Анализ распространения пещер показывает, что большинство из них были сосредоточены в районе цитадели и рядом с ним. Мы также обыскали район вокруг, чтобы найти “ответ” на атаку. Однако мы не нашли слишком много пещер с оружием. Это означает, что защитники доминировали над захватчиками, и их реакция на нападение была минимальной”.

Укрепленное поселение на Белой Горе было довольно маленьким, окруженным одной линией укреплений и сухим рвом. Согласно последним данным, во время битвы он был сильно поврежден.

Как писал “источник”, команда ученых из Тюбингенского университета (Германия) и Университета Льежа (Бельгия) разгадала предназначение инструмента, изготовленного людьми каменного века из кости мамонта. Оказалось, что он был предназначен для плетения веревок.