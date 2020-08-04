Коты устроились на крыльце рядом с орлами – видео их “разговора” взорвало сеть

В сети появилось видео того, как коты устроились на перилах крыльца вместе с орлами.

Об этом сообщает издание sunnyskyz.

Кадры сняты в Аляске. Когда женщина вернулась домой, то увидела, что ее коты уселись на перилах с двумя большими орлами.

“У меня было короткое поручение, и когда я пришел домой, я обнаружила, что кошки болтали с этими двумя орлами. Летом те же самые два орла болтаются на моем крыльце каждый день, как будто это их собственный частный насест”, – рассказывает девушка.

На видео видно, как кошки и орлы ходят туда-сюда по перилам и немного общаются: кошки мяукают, а орлы при этом реагируют по-своему, начинают активнее двигаться и наклонять голову.

Видео собрало 80 тысяч просмотров и достаточно много лайков.

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