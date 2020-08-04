На Луганщине обмолочено 80% площадей зерновых

В этом году в Луганской области уже намолочено более 1,2 миллиона тонн зерновых.

Об этом шла речь на аппаратном совещании по итогам сбора ранних зерновых культур и сева озимых культур под урожай 2021 года.

Мероприятие провела заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Так, директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей Хлякин отметил, что в 2020 году на проведение весенне-полевых работ аграриями области направлено 4, 1 млрд гривен. К уборке урожая задействовано 1006 единиц зерноуборочных комбайнов.

В период весенне-полевых работ 2020 аграриями области внесено 73,3 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 6,3 тыс. тонн больше прошлого года.

В настоящее время обмолочено 320,8 тыс. га площадей зерновых (80,0%), намолочено 1 млн 208 тыс. тонн. Урожайность составляет 38,3 ц / га, что больше показателя прошлого года на 2,8 ц / га. Озимой пшеницы обмолочено 271,6 тыс. га площадей, намолочено 1 млн 62 тыс. тонн, (урожайность – 39,1 ц / га); ярового ячменя – 34,4 тыс. га, 103,8 тыс. тонн (30,2 ц / га); озимого ячменя – 9,9 тыс. га, 35,6 тыс. тонн (36,0 ц / га); гороха – 3,4 тыс. га, 6,5 тыс. тонн (19,2 ц / га).

Кроме этого, рапса собрано на площади 9,4 тыс. га, намолочено – 27,2 тыс. тонн (28,9 ц / га).

В этом году аграрии расширили площади под просо (на 11,5 тыс. га), гречку (0,2 тыс. га) и кукурузу (3,4 тыс. га). Состояние посевов кукурузы позволяет ожидать новый рекорд урожая этой культуры.

Сергей Хлякин акцентировал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями озимые зерновые погибли на площади более 15 тыс. га. На компенсацию расходов, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур, согласно составленных актов обследования посевов, в Минэкономики представлена ​​информация по Старобельскому, Новоайдарскому и Станично-Луганскому районах.

По информации спикера, на территории области расположено 19 предприятий, которые осуществляют хранение зерновых культур, общей емкостью 848 тыс. тонн. К приему зерна урожая 2020 готовы 16 элеваторов общей емкостью хранения 766 тыс. тонн. Кроме этого, сельхозформирования всех форм собственности имеют собственные мощности для хранения урожая емкостью более 1 млн тонн.

Отмечено, что Департаментом агропромышленного развития совместно с районами сформирована структура посевов озимых зерновых культур под урожай 2021, которая состоит из 285,0 тыс. га озимых зерновых. Из них озимой пшеницы – 273,0 тыс. га, озимого ячменя – 10,0 тыс. га, ржи – 1,8 тыс. га, озимого рапса – 12,0 тыс. га. Потребность сельскохозяйственных предприятий в семенах озимых зерновых культур составляет 57,8 тыс. тонн, из которых собственного производства 51,6 тыс. тонн, или 89%.

Для проведения комплекса летне-осенних полевых работ потребность в минеральных удобрениях составляет 39,7 тыс. тонн