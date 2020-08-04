В Минздраве спрогнозировали сроки второй волны коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 4 августа, пишет Украинская правда.

“Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не позитивны, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель”, – сказал он.

Что решили в Минздраве в связи с этим

По словам Ляшко, министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям (с тем, чтобы): подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетанию этих инфекций.

Кроме этого, главный санитарный врач заявил, что министерство с областными администрациями должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты.

“Мы должны подготовиться, пока у нас есть время”, – сказал Ляшко.

К чему еще призывает Минздрав

“Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID – поэтому призываем соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства”, – заявил главный санитарный врач.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавируса, а также чтобы облегчить работу медикам.

ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон, отметил Ляшко. Вакцину от коронавируса надеются получить уже в 2021 году.

Как писал “источник”, в Украине за сутки, 3 августа, зафиксировали 1061 новый случай заражения коронавирусом. При этом в первоначальной сводке за вчерашний день была указана цифра 692.