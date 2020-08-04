Как выбрать ортопедический матрас и кровать для сна в интернете?

Одна из главных тенденций на рынке товаров для сна – значительное увеличение спроса на ортопедические матрасы. Это можно связать со стремлением потребителей улучшить качество сна и придерживаться здорового образа жизни, что не может не радовать. При покупке матраса очень важно оценить его по некоторым критериям, а также соотнести с индивидуальными предпочтениями.

Подобрать идеальную модель ортопедического матраса быстро и просто можно в каталоге интернет-магазина “Магдек”. На сайте представлен широчайший ассортимент матрасных изделий от именитых производителей отечественного и зарубежных рынков. Специализированный каталог интернет магазина magdek.com.ua предлагает только оригинальные ортопедические матрасы на кровать с гарантией от производителя, а цены на них приятно удивят каждого посетителя.

Польза ортопедических матрасов

Растущая популярность матрасов с лечебно-профилактическим действием вполне понятна и логична. Данные изделия оказывают комплексный благоприятный эффект на организм пользователя.

Разгрузка мышц и позвоночника от усталости

Если матрас подобран правильно и соответствует антропометрическим данным пользователя, данное изделие превратит обычный сон в истинное удовольствие. Ортопедические свойства матраса направлены на полное расслабление мышц, связок, суставов и позвонков, благодаря чему организм пользователя быстро погружается в крепкий сон. Пробуждение на таком матрасе точно не будет сопровождаться ощущением разбитости – напротив, тело наполнят энергия и заряд бодрости на весь день.

Комфортные микроклимат и влагообмен

Когда человек спит, его тело продолжает активно вырабатывать тепло и влагу. Одни из главных функций матраса в ночное время – отводить тепло и впитывать влагу, в дневное – испарять влагу наружу. Таким образом матрас препятствует образованию среды, благоприятной для размножения болезнетворных бактерий. Матрас должен поддерживать стабильную температуру, предотвращая появление неприятных запахов.

Поддержание гигиены

Экономия при покупке матраса – неразумное решение. Изделие, выполненное из низкокачественных материалов, может выделять вредные вещества и быстро изнашиваться. Чтобы матрас прослужил как можно дольше и оставался свежим, следует выбирать модели из натуральных материалов. Экологичность и качество матрасных изделий подтверждаются соответствующими сертификатами, которые можно запросить у продавца.

Несколько слов о кровати

Двуспальные кровати могут комплектоваться спинкой, но также поставляются без нее. Любителям поработать в кровати с ноутбуком или почитать перед сном лучше остановиться на моделях с мягким изголовьем. Отдыхая на такой кровати, пользователь не будет упираться головой в стену. Также в каталоге https://magdek.com.ua/krovati/ интернет магазина “Магдек” можно встретить кровати, оснащенные боковыми полками для книг и светильника.