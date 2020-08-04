Разрушая стереотипы. Качественные китайские шины Kapsen

Покрышки Kapsen выпускает китайский концерн «Shandong Huasheng Co Ltd», основанный в 1994 году. За это время продукция компании завоевала популярность у водителей многих стран. Благодаря своим исследовательским и конструкторским центрам, а также производственным цехам, оснащённым немецким, американским и японским оборудованием, резина этой марки удачно конкурирует с известными производителями автомобильных покрышек. Из этой статьи читатели узнают, почему стоит купить шины Kapsen.

Информация о бренде

Китайская компания производит зимние, летние и всесезонные автопокрышки для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной спецтехники всех типоразмеров. Шины Kapsen изготавливают из качественных материалов в соответствии с международными стандартами, подтверждёнными сертификатами многих стран. На выходе из производственной линии все шины для легковых автомобилей проходят обязательный тест на геометрию и балансировку. Рассмотрим популярные модели резины для легковых и грузовых автомобилей.

Резина Kapsen для грузовых автомобилей

Для грузовиков выпускают автопокрышки, которые разработаны с учётом нагрузок и назначения автомашины, а также условий эксплуатации. Компания производит следующие шины Kapsen для грузовых автомобилей:

long haul;

regional;

mixed road;

off road.

Первый тип резины предназначен тяжёлых машин, которые выполняют дальнобойные рейсы. Сопротивляемость износу, а также хорошее сцепление с дорожным покрытием обеспечивают грузовику экономию топлива.

Шины Regional были разработаны для грузовых и пассажирских перевозок по шоссе, городским и пригородным автодорогам. Смешанный рисунок с глубокими дренажными канавками повышают прочность, и продлевают срок эксплуатации покрышек.

Для грузовых автомобилей и автобусов повышенной грузоподъёмности компания предлагает автопокрышки серии Mixed Road. Усиленная конструкция шин обеспечивает защиту от разбортировки и придаёт машине повышенную тягу и хорошее торможение.

Резину Off Road устанавливают на грузовые автомобили, которые работают на карьерах и в горной местности. Глубокий рисунок с дренажными каналами обеспечивает хорошую управляемость и самоочистку колёс.

Летние автопокрышки для легковых автомобилей

Шина Kapsen S 2000

Эта модель автопокрышек востребована у водителей. Повышенное сцепление с дорожным покрытием на высоких скоростях обеспечивает машине хорошую управляемость и прогнозируемое поведение на сухой и мокрой дороге. Устойчивость автомобилю придаёт внешняя плечевая зона, содержащая множество массивных блоков. Жёсткие перемычки между блоками протектора обеспечивает низкий уровень шума во время движения. Сопротивление аквапланированию создают дренажные канавки, которые находятся в центральной части покрышки.

Шина Kapsen Practical Max H/T RS 21

Эта модель предназначена для кроссоверов и внедорожников. Основной потенциал автопокрышки раскрывается на мокром асфальте. Высокое содержание диоксида кремния в комплексе с полимерными соединениями придают шине повышенную прочность и хорошую эластичность. Протектор покрышки остаётся цепким даже в дождливую погоду. Устойчивость автомобиля на высокой скорости обеспечена продольными рёбрами протектора.