Меган Маркл – 39. Как жене принца Гарри удалось за пару лет нарушить почти все традиции его семьи

4 августа исполняется 39 лет Меган Маркл – американской актрисе, которая в 2018 году вышла замуж за принца Гарри и за пару лет перекроила все традиции королевской семьи Великобритании. theLime вспоминает самые яркие случаи, когда действия Меган и Гарри шли вразрез с протоколом, подводя их к громогласному уходу с королевских должностей.

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Королевское Рождество

Каждый год на Рождество королевская семья собирается в Норфолке в частном поместье Елизаветы II. Согласно протоколу, присутствовать на празднике могут только королевские особы и их супруги. Даже Кейт Миддлтон в 2010 году не разрешили провести Рождество с королевской семьей своего жениха Уильяма, но для Меган в 2017-м сделали исключение. Маркл стала первой невестой, которая, по просьбе Гарри, присутствовала на королевских рождественских встречах.

Любовь без правил

Раньше членам королевской семьи не разрешалось вступать в брак с разведенными. Принцессе Маргарет (сестре Елизаветы II) пришлось разорвать отношения с Питером Таунсендом, а Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на американской светской львице Уоллис Симпсон. Первым традицию нарушил отец Гарри, принц Чарльз, женившийся на Камилле Паркер-Боулз в 2005 году. Влюбленный Гарри пошел дальше: Меган Маркл – первая женщина смешанной расы, вступившая в брак с членом королевской семьи (ее мать Дория Рагланд – афроамериканка). Кроме того, Гарри стал первым принцем, который венчался с разведенной женщиной в церкви (с 2011 по 2013 году Меган была замужем за кинопродюсером Тревором Энгельсоном).

Современная невеста

Со времен королевы Виктории в британской королевской семье царило суеверие, что май – несчастливый месяц для свадьбы. Меган и Гарри решились связать себя узами брака 19 мая, и их свадебная церемония с афро-американским епископом и евангельским хором во многих аспектах шла вразрез с традицией. Невеста в элегантном платье вошла в часовню одна: ее отец Томас Маркл не приехал на свадьбу после скандала с папарацци. “Она действительно привносит современность в королевскую семью. Это так вдохновляет: герцогиня Сассекская, идущая к алтарю сама, – прокомментировала выход Меган редактор Vogue Анна Винтур. – Она выглядела воплощением современной женщины, а затем я посмотрел на ее необычайно красивую и гордую мать на скамье, и поняла, что это новый день для британской королевской семьи”.

Меган Маркл с матерью Дорией РагландФото: Getty Images

Окольцованный Гарри

Принц Гарри, в отличие от своих ближайших родственников-мужчин, носит обручальное кольцо. Муж Елизаветы II, принц Филипп, всю жизнь обходился без кольца, принц Чарльз свое спрятал на мизинце под именной печаткой, а принц Уильям надевал кольцо всего раз, на собственной свадьбе. Гарри, однако, свое кольцо не снимает со дня свадьбы с Меган Маркл.

Публичное проявление чувств

Королевский фотограф Тим Рук, который более 25 лет снимал членов королевской семьи, признался, что Гарри и Меган – самая нежная пара среди всех, с кем ему приходится иметь дело. “По сравнению с Кейт и Уильямом, они гораздо более нежны на публике. Возможно, это связано с давлением на Уильяма, который станет следующим королем. Мы не часто видим принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую держащимися за руки, но Гарри и Меган делают это независимо от присутствия камер”, – сказал он изданию Insider.

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Политические высказывания

Члены королевской семьи обычно не рассказывают о своих отношениях, пока они не обручены и не поженились, но Меган выражала свою любовь к Гарри в самом начале их романа. Более того, она несколько раз высказывалась о политике, нарушая королевский протокол молчания. В интервью и на встречах Маган упоминала о движениях #MeToo и Time’s Up, о феминизме, расизме, а также проявила публичный интерес к референдуму о легализации абортов в Ирландии.

Приватность – прежде всего

Меган и Гарри не выпускали официальные сувениры, чтобы отпраздновать рождение сына Арчи. Уильям и Кейт, следуя королевской традиции, делали это для всех своих детей, но герцог и герцогиня Сассекскии посчитали это правило слишком коммерческим. Также Меган решила публиковать фотографии новорожденного Арчи через несколько дней после родов, тогда как принцессу Диану и Кейт Миддлтон фотографировали уже через несколько часов после родов на ступеньках больницы.

Фото: Getty Images

Сегодня уже неважно, насколько внимательно Меган Маркл соблюдает королевский протокол, ведь в январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские решили отступить от королевских обязанностей и стать финансово независимыми. По словам Гарри, это радикальное решение было продиктовано желанием защитить семью от назойливого внимания прессы, преследования которой когда-то погубили его мать, принцессу Диану. Но даже после переезда в Лос-Анджелес Меган не растворилась в толпе селебрити: она судится с британскими таблоидами, опубликовавшими ее личное письмо отцу, работает над запуском благотворительного фонда Archewell и остается одной из самых заметных женщин британской королевской семьи.