Пять громад Луганщины вошли в рейтинг 200 лучших ОТГ Украины

Фондом “Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса” сформирован очередной рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Так, представлен рейтинг лучших 200 громад Украины по состоянию на 1 июля 2020 года. Всего было оценено по Украине 1540 ОТГ.
Средний рейтинг по Украине 21,49
Рейтинг учитывает 40 критериальных показателей и отражает институциональную способность, устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность громад в 2020 году.
От Луганской области в рейтинг попали такие ОТГ:
-На 70-м месте г.Кременная с рейтингом 71,25
-На 129-м месте Белокуракинская ОТГ с рейтингом 54,38
-На 133-м месте г.Рубежное с рейтингом 53,59
-На 140-м месте Новопсковская ОТГ с рейтингом 52,11
-На 180-м месте г.Сватово с рейтингом 44,58