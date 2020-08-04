Пять громад Луганщины вошли в рейтинг 200 лучших ОТГ Украины

Фондом “Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса” сформирован очередной рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, представлен рейтинг лучших 200 громад Украины по состоянию на 1 июля 2020 года. Всего было оценено по Украине 1540 ОТГ.

Средний рейтинг по Украине 21,49

Рейтинг учитывает 40 критериальных показателей и отражает институциональную способность, устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность громад в 2020 году.

От Луганской области в рейтинг попали такие ОТГ:

-На 70-м месте г.Кременная с рейтингом 71,25

-На 129-м месте Белокуракинская ОТГ с рейтингом 54,38

-На 133-м месте г.Рубежное с рейтингом 53,59

-На 140-м месте Новопсковская ОТГ с рейтингом 52,11

-На 180-м месте г.Сватово с рейтингом 44,58







