Под Одессой авто стоят в “диких” пробках длиной до 20 км – коллапс показали на видео

Из-за ремонта на мосту над Хаджибеевским лиманом на трассе Одесса-Киев функционируют только две полосы, и машины выстраиваются в огромные очереди, протяженностью по 20 км, и стоят в пробке по 40 минут.

Об этом говорится в сюжете “Фактов”.

Журналисты отмечают, что также фуры с грузами стоят в очередях, они в свою очередь должны проходить процедуру взвешивания на комплексе неподалеку. При этом, по распоряжению властей, при температуре воздуха свыше 28 градусов, въезд фурам в Одессу закрыт, и им приходится ждать ночи.

В данный момент на обеих сторонах моста установлены патрули полиции, они помогают разгрузить трассу и урегулировать поток транспорта.

Как уточняют авторы сюжета, мост через лиман строится уже 12 лет, и в данный момент рабочие прокладывают три полосы в направлении Одессы. В частности, они устанавливают гидроизоляцию и сваи для поддержки моста. Также под мостом планируют установить автоматизированный грузовой комплекс, который будет контролировать грузопоток без вмешательства человека.

Как отмечают строители, проект должен быть закончен в 2021 году. В то же время эта трасса из-за популярности одесского направления для отдыха нынешним летом стала проблемой для туристов.

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