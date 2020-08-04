Пандемия коронавируса грозит миру “катастрофой поколений”, под угрозой дети – The Guardian

Организация Объединенных Наций предупредила о “катастрофе поколений” из-за воздействия пандемии коронавируса на образование, поскольку в Латинской Америке было превышено пять миллионов случаев заболевания Covid-19 – это почти 30% от глобального инфецирования.

Об этом пишет The Guardian.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что мир находится в “решающем моменте” с детьми и молодежью мира. Он сказал, что решения, принятые правительствами во время пандемии в отношении образования, будут иметь долгосрочные последствия для сотни миллионов и перспектив развития стран на десятилетия вперед.

Гутерриш сказал, что по состоянию на середину июля школы были закрыты в 160 странах, что затронуло более 1 миллиарда учащихся, в то время как по меньшей мере 40 миллионов детей пропустили дошкольное образование. Это привело к тому, что более 250 миллионов детей уже не посещали школу до пандемии, и только четверть учащихся средних школ в развивающихся странах уехали на карантин с базовыми навыками.

“Мы сталкиваемся с катастрофой поколений, которая подорвет десятилетия прогресса и усугубит укоренившееся неравенство”, – сказал он, предупреждая о “глубокой обеспокоенности”, влияющей на детское питание, детские браки и гендерное равенство.

Предупреждения прозвучали, когда Гутерриш начал новую кампанию под названием “Спасите наше будущее”, призывающую к действиям по открытию школ после того, как местная передача будет под контролем, и приоритетное финансирование для образования.

Ситуация с коронавирусом в мире сейчас

В Бразилии количество заболевших вирусом растет, она на первом месте в Латинской Америке, с более чем 2,75 миллионами заражений и 202 000 смертей. В понедельник стало известно, что глава администрации президента Джаира Болсонаро, генерал Вальтер Соуза Брага Нетто, показал положительный результат на Covid-19. На прошлой неделе у жены Болсонаро был положительный результат после заражения президента в начале июля.

Вторая наиболее пострадавшая стране региона – Перу, ежедневные случаи почти удвоились с 3300 до 6300, так как автобусные и воздушные перевозки возобновились месяц назад, согласно официальным данным.

В последние дни и Мексика показывает рекордное количества новых случаев, впервые в субботу зарегистрировав более 9 000 случаев заболевания ежедневно.

Глобальные инфекции составили более 18,1 миллиона случаев, при этом в США – 4,7 миллионов случаев – около 26% от заболеваний во всем мире. Несмотря на эту цифру, Дональд Трамп сказал, что его страна работает “так же, как и любая другая страна”. Он отверг идею национальной блокировки, чтобы установить контроль над вирусом, и призвал вновь открыть школы. По данным Центров по контролю за заболеваниями, скользящее среднее число новых случаев в США за семь дней немного снизилось и сейчас составляет 60 488 в день.

Вакцины может не быть? «Для всех американцев важно признать, что постоянная блокировка не является жизнеспособным путем вперед и в конечном итоге нанесет больше вреда, чем предотвратит. Блокировки не предотвращают заражение в будущем», – сказал Трамп. Утверждения Трампа последовали за серьезным предупреждением от руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханом Гебреяса о том, что эффективной вакцины против коронавируса может и не быть. “Ряд вакцин в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь [защитить] людей от инфекции”, – сказал Тедрос. “Однако в настоящий момент серебряной пули нет и никогда не будет”, – добавил он. Выступая в Женеве, он сказал, что на данный момент прекращение вспышек сводится к основам общественного здравоохранения и борьбы с болезнями. “Тестирование, изоляция и лечение пациентов, отслеживание и изоляция их контактов. Сделайте все это”, – сказал он. Высокие и действенные штрафы в Австралии В Австралии штат Виктория зарегистрировал еще 439 случаев и 11 смертельных случаев, все в условиях ухода за престарелыми, на следующий день после того, как премьер-министр, Даниэль Эндрюс, объявил о шестинедельном закрытом режиме с гораздо более значительными ограничениями, включая ночной комендантский час в штате столица, Мельбурн, на ближайшие шесть недель, закрытие несущественных предприятий и запрет на свадьбы. Эндрюс ввел значительные штрафы для людей, которые не изолировали себя, когда им было приказано сделать это. Он сказал, что из 3000 человек послушали, а около 800 не были дома, когда они должны были быть. Любой, кто попал в такие обстоятельства, может быть оштрафован на сумму до 5000 австралийских долларов (3500 долларов США) – самый большой штраф из всех стран. За повторное нарушение – штраф 20 тысяч долларов США. Еще новости про коронавирус в других странах – Власти на Филиппинах восстановили ограничения после того, как число заражений превысило 100 000 человек , что вынудило более 27 миллионов человек, в том числе в столице страны Маниле, вернуться на две недели домой. – Китай сообщил о 36 новых случаях Covid-19, включая шесть импортированных случаев. Из 30 местных случаев 28 были в западной провинции Синьцзян и два в восточной провинции Ляонин. Из шести импортированных случаев четыре были в Гуандуне, один в Шанхае и один в Сычуани. – Иран сообщил о своем самом высоком ежедневном количестве случаев заражения почти за месяц, предупредив, что большинство его провинций сталкиваются с возрождением вируса. По сообщению государственного телевидения, в понедельник каждые семь минут в стране умирает один человек от Covid-19, так как сообщается о еще 215 новых случаях смерти от этой болезни, в результате чего общее число смертельных исходов составило 17 405 из 312 000 случаев заражения. – Впервые за две недели Гонконг сообщил о менее чем 100 новых случаях Covid-19 в день. Город переживает третью и худшую волну вспышки, так как вирус впервые появился там в январе. В прошлом месяце было зарегистрировано 2342 из 3590 случаев заболевания в Гонконге. – Новая Зеландия не зарегистрировала новых случаев Covid-19. В стране 22 случая заболевания, все в управляемой изоляции. Генеральный директор здравоохранения страны Эшли Блумфилд предупредила, что один случай за пределами карантинных учреждений может превратиться в более широкую вспышку, если люди не будут бдительны. “Мы слишком усердно работали, чтобы это произошло здесь”, – сказал он на пресс-конференции.

Как писал “источник”, в Украине за сутки, 3 августа, зафиксировали 1061 новый случай заражения коронавирусом. При этом в первоначальной сводке за вчерашний день была указана цифра 692.