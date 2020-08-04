На Луганщине неизвестные слили масло из трансформатора, оставив без света целое село

В Климовке Кременского района неизвестные лица оставили людей без электроэнергии. Злоумышленники слили более 220 кг масла из трансформатора под напряжением, в результате чего вывели его из строя.

Об этом сообщает пресс-служба ООО “ЛЭО”.

Отметим, что на протяжении прошлого месяца воры украли в регионе около 500 кг трансформаторного масла. Как правило, выбирают агрегаты, стоящие в селах подальше от людских глаз. С начала года от подобных преступлений пострадали три населенных пункта. Краденое трансформаторное масло используют, вероятнее всего, для изготовления автомобильного топлива.

Энергетики обращаются к гражданам с просьбой сообщать о краже или повреждения оборудования Общества по телефону колл-центра 0800300074 или в полицию.