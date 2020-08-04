Слава Каминская рассказала, как сохранить здоровые отношения после развода

Славе и Эдгару Каминским удалось наладить хорошие человеческие отношения после развода. Для этого экс-супруги проделали “длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу”.

Об этом солистка “НеАнгелов” рассказала в своем Instagram. Певица опубликовала несколько совместных снимков с бывшим мужем и поделилась своим секретом здоровых отношений после развода.

Фото: instagram.com/babaslavka

“Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно менеджерить свободное от работы время, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности, – поделилась Слава. – Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это – норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей”.

Фото: instagram.com/babaslavka

“Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и, тем более, мериться, кто круче”, – добавила артистка.

Слава и Эдгар Каминские развелись в июле 2019 года. Экс-супруги воспитывают двоих детей: 5-летнего сына Леона и 4-летнюю дочь Лауру.

Фото: instagram.com/babaslavka