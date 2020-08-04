Двое северодончан заболели коронавирусом

В Северодонецке зафиксированы еще два случая заболевания COVID-19. Два человека в области выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Заболевшие сейчас находятся на амбулаторном лечении. Они – члены семьи, где ранее был установлен этот диагноз.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 131 человека.

Из них выздоровели – 105; лечатся – 25 (9 – в стационаре: 1 – КНП «Беловодская многопрофильная больница», 7 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 1 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 16 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 5,45%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 августа (09:00) в Украине 74219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 летальные, 40613 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1061 новый случай. Всего проведено 1081146 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 737 пациентов.