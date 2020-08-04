Цены – шок, медуз – множество: турист рассказал, почему больше не поедет в Кирилловку

Украинцы продолжают делиться своими впечатлениями от отдыха на Азовском море. Как и прежде, люди жалуются на большое количество медуз, которые издают ужасный запах, когда попадают на берег.

О ситуации на популярном курорте Кирилловка рассказал Андрей Новиков на своем YouTube-канале.

По словам мужчины, кроме медуз его крайне не устроили цены в Кирилловке на жилье.

Рассказав о всех прелестях отдыха на данном курорте, автор видео заявил, что больше не собирается приезжать сюда в будущем.

В комментариях люди также пожаловались на обилие медуз.

Напомним, что в популярном курортном поселке Кирилловка в Запорожской области в ночь на воскресенье, 2 августа, в одном из ночных клубов произошла массовая драка.