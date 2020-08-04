Мужчина нашел ошеломляющий клад и не спал три ночи – он стоит 130 тыс. долларов

40-летний Люк Махони, который искал сокровища по всему миру, обнаружил клад серебряных монет стоимостью 100 000 фунтов стерлингов (130 тыс. долларов) в поле в Линдси, Саффолк.

Об этом сообщает The Sun.

По словам мужчины, изначально была найдена только одна монета.

“Утром мы обнаружили прекрасную золотую монету и немного пенни, а затем пошли и пообедали в пабе. Мы вернулись на поля – и почти сразу же я услышал сигнал металлоискателя и вытащил монету времен Карла I. Тогда я услышал еще сигнал, и еще. Монеты были повсюду”, – сказал Махони.

Он добавил, что удалось найти целый горшок с монетами, но на этом приключения не закончились. Махони пришлось почти не спать три ночи, чтобы уберечься от грабителей в поле.

Как сообщал “источник”, ранее в США нашли клад стоимостью миллион долларов, который спрятал в Скалистых горах (национальный парк Йеллоустоун, США) коллекционер Форрест Фенн и зашифровал место клада в стихотворениях-подсказках.