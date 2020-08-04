Не может спать ночью: появились тревожные данные о состоянии избитой в поезде телеведущей

Появились новые сведения о здоровье телеведущей Анастасии Луговой, которую мужчина побил и пытался изнасиловать в поезде при ее ребенке.

Об этом пишет сама Анастасия на своей странице в Instagram.

Девушка рассказывает, что у нее очень болит ее челюсть, ей постоянно колют обезболивающее, после него становится легче, но потом боль возвращается еще в большей степени.

Фото: Скриншот из Instagram

Также у нее очень болит ухо, ведь нападающий сорвал у нее сережки и плюс к этому – оно у нее сломано. Сегодня девушка собирается идти на прием к лору. Она показывает фото своего уха и говорит, что если раньше оно было синим, то сегодня уже зелено-бордовое. При этом пострадавшая подчеркивает еще раз, что оно у нее очень болит и она не может спать на боку, хотя очень так привыкла.

Фото: Скриншот из Instagram

Кроме этого, девушка не может спать. Не только из-за сильной боли, но и из-за страха. Анастасия постоянно боится и переживает за себя, за свою семью, близких и за то, что маньяку, который на нее напал, дадут меньший срок или вообще выпустят.

Этой ночью она почти не спала, так как слушала каждый шорох и испугалась мужского голоса за стеной – оказался голос другого пациента.

Фото: Скриншот из Instagram

Как писал “источник”, Анастасия Луговая, на которую в поезде “Мариуполь-Киев” избил и пытался изнасиловать мужчина, рассказала, что проводники поезда намеренно не вызвали полицию и предлагали ей деньги, чтобы она не обращалась в полицию.