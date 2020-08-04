В Сватово, что на Луганщине, строят храм православной церкви Украины. Строительство начали осенью прошлого года. Первую службу должны провести в следующем году.

Как рассказал Суспільному настоятель храма протоиерей Дмитрий Романков, колокола будущей колокольни привезли из Владимира- Волынского.

“Два года назад, когда разрабатывали проект храма, его смета составляла более пяти миллионов гривен. Сейчас, требуется около восьми”, – говорит Дмитрий Романков.

Добавляет, что строят храм на пожертвования прихожан.

По словам Дмитрия Романкива, первую службу в храме планируют провести в следующем году.