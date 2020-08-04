Исполнятся заветные мечты: названы знаки Зодиака, которых ждет невероятное везение в августе

В августе сразу четырем знакам Зодиака можно рассчитывать на успех. В этом месяце должно повезти Тельцам, Девам, Весам и Стрельцам.

Об этом сообщает портал slovofraza.com.

Тельцы

По гороскопу Тельцам нужно максимально выкладываться, чтобы заметно поправить свое материальное положение в августе. Специалисты говорят, что в августе представителям этого знака Зодиака придется доводить себя до измождения.

Все действия Тельцов будут усилены удачей, а значит идти вперед будет проще и интереснее.

Девы

В августе Девы смогут реализовать цели, которые ранее могли показаться недостижимыми. Этот месяц будет идеальным периодом для воплощения желаемого в жизнь. На вашем пути никто не будет создавать преград и проблем, так как многие люди находятся в отпусках, а обстановка кажется довольно расслабленной.

Весы

Весам эксперты советуют в последний месяц лета сосредоточиться на себе и собственных желаниях. Энергетика этого периода благоприятна именно для реализации собственных задумок, а не для того, чтобы помогать другим.

В этом месяце у вас есть все шансы обрести счастье, воплотив в жизнь самые заветные мечты. Самое главное – прислушиваться к внутреннему голосу, потому что посторонние советы сбивают с толку.

Стрельцы

Стрельцы – большие мечтатели, которые представляют собой мощный энергетический поток. Они не боятся преград и всегда стремятся к цели. Правда часто представителям этого знака не хватает целеустремленности, уравновешенности и терпения, чтобы довести начатое до конца.

Очень часто Стрелец отказывается от мечты буквально за шаг до ее достижения, но так нельзя делать в конце лета, ведь это самый удачный период для реализации заветных желаний.

Как сообщал “источник”, последний месяц лета для некоторых будет наполнен событиями. Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп для четырех знаков Зодиака, которых в августе закрутит водоворот событий.