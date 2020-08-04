Это лучший будильник: сеть взорвало видео с псом, не дающим хозяйке поспать

Пес, который будит свою хозяйку по утрам, стал настоящей звездой интернета – дело в том, что он выполняет эту функцию гораздо лучше, чем будильник.

Об этом сообщает “Ридус”.

Пес не оставляет своей хозяйке ни единого шанса еще немного поваляться в кровати, неустанно прыгая. В сети предполагают, что, возможно, он так требует утреннюю прогулку.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.