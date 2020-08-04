Умолял не стрелять: в сеть попало предсмертное видео Джорджа Флойда

В сети показали новое видео задержания Джорджа Флойда в США, после которого он скончался.

Кадры опубликовало издание Daily Mail, они были сделаны с нагрудной камеры полицейских.

На видео видно, как один из полицейских направил пистолет на голову мужчины, после чего Флойд начал просить не стрелять в него.

После этого мужчину вытащили из машины и надели на него наручники. Все время Флойд кричал и со слезами на глазах умолял не применять силу в отношении него.

Уже в автомобиле полицейских Флойд сказал, что ему нечем дышать, так как у него клаустрофобия.

Данные кадры были опубликованы в середине июля, однако судья Миннеаполиса запретил их смотреть вне зала суда.

Как известно, после грубого ареста Флойд скончался в больнице. Данный случай привел к тому, что в десятках американских городов начались массовые протесты. По версии участников акций, причиной смерти мужчины стал расизм и полицейский произвол.

Подробнее об американских протестах против расизма читайте в материале “источника”: “Мы сожжем эту систему к чертям”: почему протесты в США были неизбежны.